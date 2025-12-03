Restaurantes de Panamá logran seis puestos en Latin America's

Panamá vuelve a brillar en el ámbito culinario internacional: seis restaurantes panameños fueron incluidos en la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, reconocimiento que celebra la excelencia gastronómica, la creatividad y la identidad cultural del continente.

Los establecimientos que ponen en alto la cocina panameña este año son:

Maito

Cantina del Tigre

La Tapa del Coco

UMI

Fonda Lo Que Hay

Caleta.

Cada uno con propuestas que fusionan tradición, innovación y el sabor auténtico de las regiones del país.

Restaurantes: un impulso a la marca país

Seis restaurantes panameños han sido incluidos en la prestigiosa lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2025, un reconocimiento internacional que destaca la excelencia gastronómica, la diversidad de sabores y la identidad culinaria del país.



La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destacó que esta distinción consolida al país como un destino donde la cultura, la tradición y la modernidad se encuentran para ofrecer experiencias culinarias de clase mundial. Este reconocimiento se suma a los esfuerzos para posicionar a Panamá como un referente gastronómico emergente en la región.

“Aportamos a la marca país Panamá”

Mario Castrellón, chef y propietario del reconocido restaurante Maito, uno de los más influyentes del país, celebró el logro y resaltó el impacto de la gastronomía en el turismo.

"Mantenernos en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants es, para nosotros, una forma de aportar a la marca país Panamá y de seguir consolidando a Centroamérica como un destino gastronómico. La gastronomía cada día toma más fuerza como motivo de viaje, y a través de nuestros restaurantes contribuimos al turismo y a la economía, generando bienestar para muchas familias panameñas", expresó Castrellón.

La presencia de estos seis restaurantes en la lista reafirma el crecimiento del sector gastronómico panameño, impulsado por chefs que apuestan por ingredientes locales, técnicas modernas y una narrativa culinaria que conecta con la historia del país.