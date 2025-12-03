Minsa anuncia cierre temporal del Centro de Salud por mudanza a nueva sede

El Ministerio de Salud ( Minsa ) en Los Santos informó que el Centro de Salud Dr. Carlos Ugalde, en Guararé, cerrará su atención general este miércoles a partir de las 12:00 mediodía debido al proceso de mudanza hacia su nueva sede.

Contenido relacionado: Aprueban traslado de partida al MINSA para culminar la construcción del nuevo Hospital del Niño

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

MINSA anuncia atención parcial para pacientes con cita

El Minsa precisó que los pacientes con citas programadas en el laboratorio sí serán atendidos, pero únicamente en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., aclarando que solo se recibirán pacientes previamente agendados.

Reapertura en la nueva sede

Minsa anuncia cierre temporal del Centro de Salud @Minsa

La atención al público se retomará el martes 9, en las nuevas instalaciones del Centro de Salud Dr. Carlos Ugalde, en su horario regular de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Alternativas de atención médica

Mientras dura el proceso de traslado, los residentes de Guararé podrán recibir atención en los siguientes centros:

ULAPS de Guararé

Minsa-Capsi de Las Tablas

Centros de salud cercanos

Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, exclusivamente para casos de urgencia

El Ministerio de Salud agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró su compromiso de mejorar la infraestructura sanitaria para brindar un servicio más eficiente y seguro.