Los Santos, Guararé Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 13:59

Minsa anuncia cierre temporal del Centro de Salud por mudanza a nueva sede

El Centro de Salud Dr. Carlos Ugalde cerrará este miércoles al mediodía por mudanza. La atención según MINSA, se reanudará el 9 en su nueva sede.

@Minsa
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos informó que el Centro de Salud Dr. Carlos Ugalde, en Guararé, cerrará su atención general este miércoles a partir de las 12:00 mediodía debido al proceso de mudanza hacia su nueva sede.

MINSA anuncia atención parcial para pacientes con cita

El Minsa precisó que los pacientes con citas programadas en el laboratorio sí serán atendidos, pero únicamente en el horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., aclarando que solo se recibirán pacientes previamente agendados.

Reapertura en la nueva sede

La atención al público se retomará el martes 9, en las nuevas instalaciones del Centro de Salud Dr. Carlos Ugalde, en su horario regular de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Alternativas de atención médica

Mientras dura el proceso de traslado, los residentes de Guararé podrán recibir atención en los siguientes centros:

  • ULAPS de Guararé
  • Minsa-Capsi de Las Tablas
  • Centros de salud cercanos
  • Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, exclusivamente para casos de urgencia

El Ministerio de Salud agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró su compromiso de mejorar la infraestructura sanitaria para brindar un servicio más eficiente y seguro.

