Aprueban traslado de partida al MINSA para culminar la construcción del nuevo Hospital del Niño

Con la aprobación del traslado de partida por B/. 17,700,000.00, el Ministerio de Salud ( MINSA ) cumplirá con el pago de las cuentas presentadas por la empresa Acciona Construcción S.A., lo que permitirá cerrar las negociaciones de financiamiento y avanzar hacia la culminación del proyecto del Hospital del Niño.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, sustentó este traslado de partida ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde indicó que la construcción registra un 52 % de avance físico y se espera que finalice el 31 de diciembre de 2026.

Le podría interesar: Ministro de Salud niega afectación de las finanzas de la CSS por la integración de instituciones

“Esta es una obra de interés nacional que beneficiará a miles de niños que se atiende en este hospital, el cual contará con 14 quirófanos, 108 consultorios, sala para niños quemados y sala de hematooncología”, dijo Zambrano.

La nueva y moderna estructura, desarrollada por la empresa Acciona Construcción S.A., con un costo estimado de B/. 446 millones, tendrá una capacidad de 476 camas y ofrecerá especialidades como radiología, hematología, consulta externa, quirófanos, urgencias, laboratorios, un área para el tratamiento de menores con cáncer e imagenología.