Aprueban traslado de partida al MINSA para culminar la construcción del nuevo Hospital del Niño

Con la aprobación del traslado de partida por B/. 17,700,000.00, el Ministerio de Salud (MINSA) cumplirá con el pago de las cuentas presentadas por la empresa Acciona Construcción S.A., lo que permitirá cerrar las negociaciones de financiamiento y avanzar hacia la culminación del proyecto del Hospital del Niño.
“Esta es una obra de interés nacional que beneficiará a miles de niños que se atiende en este hospital, el cual contará con 14 quirófanos, 108 consultorios, sala para niños quemados y sala de hematooncología”, dijo Zambrano.
La nueva y moderna estructura, desarrollada por la empresa Acciona Construcción S.A., con un costo estimado de B/. 446 millones, tendrá una capacidad de 476 camas y ofrecerá especialidades como radiología, hematología, consulta externa, quirófanos, urgencias, laboratorios, un área para el tratamiento de menores con cáncer e imagenología.