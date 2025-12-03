SINAPROC anuncia aviso de mareas máximas de hasta 17 pies en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención por la presencia de mareas máximas de hasta 17.0 pies de altura en el litoral Pacífico panameño. El aviso estará vigente desde este jueves 4 de diciembre hasta el lunes 8 de diciembre, periodo durante el cual se espera un aumento significativo en los niveles del mar.

Las autoridades pidieron a la población, especialmente a quienes residen en zonas costeras, pescadores artesanales y operadores de embarcaciones, tomar medidas preventivas y mantenerse atentos a los informes oficiales.

Se recomienda evitar actividades recreativas en playas durante los picos de marea y reforzar precauciones en áreas propensas a inundaciones por oleajes.

SINAPROC recordó que estas condiciones pueden generar inundaciones temporales, corrientes fuertes y afectaciones en comunidades cercanas a las costas.