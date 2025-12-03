SINAPROC anuncia aviso de mareas máximas de hasta 17 pies en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por la presencia de mareas máximas de hasta 17.0 pies de altura en el litoral Pacífico panameño. El aviso estará vigente desde este jueves 4 de diciembre hasta el lunes 8 de diciembre, periodo durante el cual se espera un aumento significativo en los niveles del mar.
SINAPROC anuncia aviso de mareas máximas
Las autoridades pidieron a la población, especialmente a quienes residen en zonas costeras, pescadores artesanales y operadores de embarcaciones, tomar medidas preventivas y mantenerse atentos a los informes oficiales.
Se recomienda evitar actividades recreativas en playas durante los picos de marea y reforzar precauciones en áreas propensas a inundaciones por oleajes.
SINAPROC recordó que estas condiciones pueden generar inundaciones temporales, corrientes fuertes y afectaciones en comunidades cercanas a las costas.