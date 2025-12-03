Autoridades capturan a 8 personas vinculadas a red de tráfico de drogas y detallan la operación Nodriza

Este miércoles 3 de diciembre, autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público ofrecieron una conferencia de prensa tras la desarticulación de un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Entre los artículos decomisados figuran vehículos con doble fondo, armas de fuego y embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar la sustancia ilícita por vía marítima.
El fiscal Julio Villarreal informó que, de los aprehendidos, cinco son de nacionalidad panameña y tres colombiana. Además, señaló que algunas de estas personas mantenían un estilo de vida acomodado y poseían varias propiedades a su nombre.