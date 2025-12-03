Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 12:38

Autoridades capturan a 8 personas vinculadas a red de tráfico de drogas y detallan la operación Nodriza

Ana Canto
Este miércoles 3 de diciembre, autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público ofrecieron una conferencia de prensa tras la desarticulación de un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Según las autoridades, las investigaciones se iniciaron en 2023, período durante el cual se había logrado la aprehensión de varias personas vinculadas con la organización. Dos años después, las diligencias permitieron la captura de 8 de las 9 personas requeridas, quienes serán presentadas en audiencia el jueves 4 de diciembre.

Entre los artículos decomisados figuran vehículos con doble fondo, armas de fuego y embarcaciones presuntamente utilizadas para transportar la sustancia ilícita por vía marítima.

El fiscal Julio Villarreal informó que, de los aprehendidos, cinco son de nacionalidad panameña y tres colombiana. Además, señaló que algunas de estas personas mantenían un estilo de vida acomodado y poseían varias propiedades a su nombre.

