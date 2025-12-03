Para prevenir robos: Alcaldía instalará 400 nuevas tapas de alcantarilla recicladas

La Alcaldía de Panamá anunció la instalación de alrededor de 400 tapas de alcantarillado recicladas en distintos puntos del distrito capital, como parte de un proyecto que busca reforzar la seguridad peatonal y vehicular, además de reducir el robo de tapas metálicas.

El alcalde Mayer Mizrachi informó que el proceso inició en el sector de Las Garzas, en Panamá Este, con el apoyo de la empresa privada.

Alcaldía de Panamá busca reducir el hurto de tapas metálicas

"Instalamos la primera tapa sostenible en Panamá Este, sector Las Garzas. A lo largo del distrito ya tenemos garantizadas más de 400 tapas", afirmó Mizrachi.

Según la Alcaldía, estas tapas son fabricadas en Parita, provincia de Herrera, lo que genera un impacto económico directo e indirecto para más de 200 personas involucradas en su producción. Además, se estima que el proyecto beneficiará a más de 400 mil habitantes del distrito de Panamá.

La administración municipal destacó que esta iniciativa corresponde a una promesa cumplida del alcalde, orientada a enfrentar el constante hurto de tapas de hierro, un problema que ha causado riesgos y afectaciones tanto a peatones como a conductores en diversos corregimientos.