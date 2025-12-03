Aduanas retiene cebolla y cigarrillos de presunto contrabando en Bocas del Toro

Durante una inspección realizada por la Autoridad Nacional de Aduanas en un comercio del corregimiento de Barranco, distrito de Changuinola, en la provincia de Chiriquí, las autoridades detectaron la presencia de mercancía presuntamente ingresada al país de manera irregular.

En la verificación se retuvieron 14 sacos de cebolla que no contaban con factura comercial que justificara su tenencia. Además, los sacos estaban marcados con un logo de la República de Costa Rica, lo que levantó sospechas sobre su posible ingreso irregular al territorio panameño.

Aduanas inicia investigación por presunto contrabando

Durante la diligencia, también fueron retendidos 8 cartones de cigarrillos de la marca Vess Crush doble, los cuales quedaron bajo custodia mientras avanza el debido proceso administrativo.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de fortalecer los controles y combatir el ingreso ilegal de productos que afectan la economía nacional y representan riesgos para la salud de los consumidores.