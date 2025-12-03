Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: ¿Cuándo cierran las urnas en diciembre?

El último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 está por realizarse y aún los consumidores están a tiempo para participar, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fechas importantes en el sorteo de la Lotería Fiscal 2025
- Fecha del sorteo: 30 de diciembre de 2025
- Cierre de urnas: 22 de diciembre de 2025
- Facturas válidas: Todas las emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025.
Recuerda solicitar siempre tu factura fiscal, no solo para participar por atractivos premios, sino también para contribuir a la transparencia y responsabilidad tributaria.