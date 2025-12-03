Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: ¿Cuándo cierran las urnas en diciembre?

¡Se acerca un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal y tú puedes ser el próximo ganador!



Fecha del sorteo: 30 de diciembre de 2025

Cierre de urnas: 22 de diciembre de 2025

Valen todas las facturas emitidas del 31 de octubre al 22 de diciembre de 2025.



Pide tu factura fiscal y… pic.twitter.com/jIvNZwWCvM