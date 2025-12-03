Panamá Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 14:43

Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: ¿Cuándo cierran las urnas en diciembre?

El MEF advierte que para participar en la lotería fiscal, los consumidores pueden depositar las facturas que sean a partir del 31 de octubre.

Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025

Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025

MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 está por realizarse y aún los consumidores están a tiempo para participar, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fechas importantes en el sorteo de la Lotería Fiscal 2025

  • Fecha del sorteo: 30 de diciembre de 2025
  • Cierre de urnas: 22 de diciembre de 2025
  • Facturas válidas: Todas las emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025.

Recuerda solicitar siempre tu factura fiscal, no solo para participar por atractivos premios, sino también para contribuir a la transparencia y responsabilidad tributaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/1996301886656241778&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Consumidores ya pueden depositar sus sobres para participar de la Lotería Fiscal

Urnas para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal serán habilitadas desde este martes

Aprehenden a mujer en La Güaira, Colón, por presunto maltrato a un bebé

Recomendadas

Más Noticias