Apple revela las canciones más escuchadas del 2025: estos temas dominaron el 'Apple Replay'

Apple sorprendió a millones de usuarios al publicar su esperado ‘Apple Replay 2025’, el resumen anual que muestra cuáles fueron las canciones que realmente marcaron el año.

La plataforma reveló un listado que refleja hábitos de escucha globales, artistas destacados y algunos temas que escalaron posiciones de manera inesperada, convirtiéndose en parte esencial del panorama musical del 2025.

Apple publica su ranking con lo más escuchado del año

Cada cierre de año deja ver cómo evolucionan las tendencias musicales, y Apple volvió a captar la atención del público al presentar las canciones que dominaron su plataforma durante los últimos meses. El ranking fue encabezado por “APT”, la colaboración entre ROSÉ y Bruno Mars, seguido de “Luther” de Kendrick Lamar y SZA, mientras que “Die with a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars aseguró un lugar sólido dentro del top 3.

Esta selección evidencia el impacto global del pop, el R&B y los lanzamientos colaborativos, géneros que se mantuvieron entre lo más reproducido en millones de dispositivos alrededor del mundo.

Los temas que dominaron el streaming en la plataforma

El top 10 también incluye a Billie Eilish con “Birds of a Feather”, así como a Gracie Abrams con “That’s So True”, Alex Warren con “Ordinary” y The Weeknd junto a Playboi Carti y SZA, artistas que consolidaron su presencia entre los favoritos de la audiencia en 2025.

Además del ranking principal, Apple destacó categorías como Top Canciones Globales, Top 100 de Shazam y Top 100 de Radio Global, donde “APT” de ROSÉ y Bruno Mars volvió a posicionarse como el tema más detectado y reproducido, seguido por éxitos como “Messy” de Lola Young y “Ordinary” de Alex Warren.

Este resumen anual confirma qué artistas marcaron el pulso musical de 2025 y cómo sus canciones lograron mantenerse en la preferencia del público internacional.

