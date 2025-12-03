CSS invertirá $91 millones en compra masiva de medicamentos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) confirmó una inversión de 91 millones de dólares destinada a la compra masiva de medicamentos, tras realizar la licitación de precio único 01-2026, uno de los procesos más amplios ejecutados por la institución para fortalecer el suministro farmacéutico en todo el país.

La adquisición, valorada en B/. 91,979,892, incluye el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un periodo de 15 meses.

El objetivo central es garantizar un abastecimiento continuo en todas las instalaciones de salud de la CSS a nivel nacional.

La CSS explicó que este modelo de licitación permite establecer precios homogéneos para todas sus unidades ejecutoras, lo que facilita comprar mayor volumen a mejores costos, sin comprometer la calidad de los productos.

En este acto participaron 57 empresas proveedoras, abarcando tratamientos para enfermedades comunes y crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, alergias, enfermedades infecciosas, entre otras afecciones de alta demanda entre la población asegurada.

La institución destacó que esta compra masiva forma parte de las acciones para mejorar la disponibilidad de medicamentos y responder a una de las principales exigencias de los usuarios: contar con tratamientos completos y disponibles a tiempo.