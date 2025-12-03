La Personería Municipal de Portobelo, en coordinación con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), llevó a cabo la aprehensión de una mujer en La Güaira, señalada por un presunto caso de maltrato al menor, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa una agresión hacia un bebé.
Colón Nacionales - 3 de diciembre de 2025 - 16:49
Aprehenden a mujer en La Güaira, Colón, por presunto maltrato a un bebé
