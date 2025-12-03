Colón Nacionales -  3 de diciembre de 2025 - 16:49

Aprehenden a mujer en La Güaira, Colón, por presunto maltrato a un bebé

La aprehensión de la mujer se llevó a cabo luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa una agresión hacia un bebé.

Aprehenden a mujer en La Güaira, Colón, por presunto maltrato a un bebé.

Ana Canto
La Personería Municipal de Portobelo, en coordinación con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), llevó a cabo la aprehensión de una mujer en La Güaira, señalada por un presunto caso de maltrato al menor, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa una agresión hacia un bebé.

