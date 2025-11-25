Crece la violencia digital contra mujeres en Panamá: UDELAS lanza advertencia

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, alertó sobre el incremento de la violencia digital contra las mujeres, calificándola como “un flagelo en aumento” que vulnera derechos humanos y requiere una acción conjunta para su prevención.

Sus declaraciones fueron dadas durante el conversatorio “Violencia Digital hacia las Mujeres: Reconocer, actuar y prevenir”, organizado por el Instituto de la Mujer de UDELAS, con el objetivo de analizar la magnitud de este problema en el país.

Terreros Barrios destacó que estos espacios “no solo informan, sino que sensibilizan y nos llaman a la acción”, subrayando la responsabilidad de toda la comunidad universitaria estudiantes, docentes y administrativos de comprender este fenómeno y asumir un compromiso con la protección, el respeto y la convivencia ética en los entornos digitales.

UDELAS alerta un preocupante aumento de la violencia digital

image

Durante la actividad, la expositora Markova Concepción presentó cifras que evidencian la gravedad de la situación. En Panamá, de enero a septiembre de 2025, se registraron:

12 femicidios

Más de 11,883 denuncias por violencia

por violencia 9 tentativas de homicidio

Concepción enfatizó que estas cifras confirman un panorama crítico que obliga a educar y sensibilizar a la sociedad para evitar que niñas y mujeres continúen siendo víctimas de violencia física, sexual, psicológica o digital.

Conversatorios en el interior del país

image

Simultáneamente, UDELAS realizó conversatorios sobre el mismo tema en sus extensiones de Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos y Veraguas. Especialistas coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar esta problemática que afecta a mujeres y niñas, y compartieron herramientas para promover relaciones sanas y libres de violencia.