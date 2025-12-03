Convenio con Laboratoristas fortalecerá la investigación y el desarrollo académico de UDELAS.

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) suscribió un convenio de cooperación con el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá (CONALAC), con el fin de promover el desarrollo académico, científico y tecnológico que genere resultados beneficiosos para la sociedad y ambas instituciones.

En este contexto la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, aseguró que esta alianza estratégica permitirá el intercambio de información y de servicios de manera conjunta en actividades de docencia, investigación científica y de extensión, que beneficien a las partes.

CONALAC brindará asesoría a alumnos Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario.

Asimismo, detalló que CONALAC brindará asesoría a alumnos Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario en relación a investigación y otras actividades relacionadas con la profesión.

Terreros Barrios además añadió que UDELAS recibirá de CONALAC apoyo para el desarrollo de estándares de alta calidad académica en los procesos de aprendizaje y aplicación del programa de Laboratorista Clínico Sanitario.

El convenio también indica que las partes, en la medida de sus posibilidades, y de forma conjunta desarrollarán proyectos de investigación; elaboración de programas de educación continua como diplomados, capacitaciones y congresos entre otros programas tipo de modalidad de formación.

La rectora añadió que UDELAS recibirá de CONALAC apoyo para el desarrollo de estándares de alta calidad académica.

Igualmente, Terreros Barrios resaltó otro punto de interés del convenio es el impulso al sentido de identidad profesional entre los alumnos y cuerpo de Docente del Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario a través del acompañamiento de CONALAC.

Por último, informó que el documento contempla la colaboración del CONALAC mediante especialistas con competencias para dictar cursos y seminarios, entre otras actividades que promueva, organice y dicte la universidad.