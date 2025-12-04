Hospital Manuel Amador Guerrero inaugura su nuevo cuarto de urgencias y celebra su primer nacimiento

Desde este miércoles 4 de diciembre, el nuevo y moderno Complejo Hospitalario Manuel Amador Guerrero , en la provincia de Colón, inició oficialmente la atención en su cuarto de urgencias para adultos, niños y obstetricia.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el personal médico, de enfermería y auxiliares ya opera en estas instalaciones recién habilitadas, diseñadas para ofrecer mayor capacidad, respuesta más rápida y espacios más seguros para los pacientes que requieren atención inmediata.

La @CSSPanama dio a conocer el nacimiento del primer bebé tras habilitarse el cuarto de urgencias del nuevo y moderno Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón, que brindará atención las 24 horas.



El nuevo cuarto de urgencias cuenta con 22 camas de observación, 12 cunas para…

Como parte del proceso de transición hacia el nuevo complejo, este jueves 5 de diciembre se realizó también el traslado de los pacientes hospitalizados en la sala de Pediatría, quienes fueron movilizados al moderno edificio sin contratiempos, cumpliendo con el plan de mudanza gradual de los servicios.

Con esta apertura, Colón avanza en la consolidación de su centro médico más moderno, destinado a mejorar la calidad del servicio, fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y brindar a la comunidad un entorno hospitalario más seguro y eficiente.

En medio de esta histórica inauguración, se vivió un momento especial: el primer nacimiento en el nuevo complejo hospitalario. Se trata de un varón que llegó al mundo cerca de las 9:30 a.m., convirtiéndose en el primer bebé colonense nacido en estas instalaciones y en un símbolo del nuevo capítulo que se abre para la atención médica en la provincia.