Reabren piscinas de Pueblo Nuevo y Parque Lefevre tras mantenimiento

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que la piscina de Pueblo Nuevo reanuda sus actividades a partir de hoy, a las 12:00 m.d., luego de concluir las labores de mantenimiento programadas.
Asimismo, la comuna capitalina comunicó que la piscina de Parque Lefevre estará nuevamente operativa el viernes 5, desde las 7:00 a.m., para el uso recreativo y deportivo de los residentes del área.
La Alcaldía lamentó los inconvenientes ocasionados por los trabajos de mantenimiento y agradeció la comprensión de los usuarios durante el periodo de suspensión temporal.