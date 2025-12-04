Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 07:27

Reabren piscinas de Pueblo Nuevo y Parque Lefevre tras mantenimiento

La Alcaldía de Panamá informó que la piscina de Pueblo Nuevo reabre hoy al mediodía y la de Parque Lefevre el viernes 5 desde las 7:00 a.m.

Reabren piscinas de Pueblo Nuevo y Parque Lefevre 

Reabren piscinas de Pueblo Nuevo y Parque Lefevre 

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó a la ciudadanía que la piscina de Pueblo Nuevo reanuda sus actividades a partir de hoy, a las 12:00 m.d., luego de concluir las labores de mantenimiento programadas.

Alcaldía de Panamá informó que la piscina de Pueblo Nuevo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1996555436879974482?s=20&partner=&hide_thread=false

Asimismo, la comuna capitalina comunicó que la piscina de Parque Lefevre estará nuevamente operativa el viernes 5, desde las 7:00 a.m., para el uso recreativo y deportivo de los residentes del área.

La Alcaldía lamentó los inconvenientes ocasionados por los trabajos de mantenimiento y agradeció la comprensión de los usuarios durante el periodo de suspensión temporal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de agua: IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora por falla eléctrica

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 4 de diciembre de 2025

Jubilados y pensionados: ¿Cuándo pagan el bono navideño y permanente?

Recomendadas

Más Noticias