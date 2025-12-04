Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 08:16

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 4 de diciembre de 2025

Desde el palacio de Las Garzas, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

Embed - Pregúntale a Mulino | #conferenciadeprensa | 4 Diciembre 2025
En esta nota:
Seguir leyendo

Biblioteca Nacional de Panamá contará con fondos asegurados, informó el presidente Mulino

Corte de agua: IDAAN suspende operaciones de la planta de Pacora por falla eléctrica

Jubilados y pensionados: ¿Cuándo pagan el bono navideño y permanente?

Recomendadas

Más Noticias