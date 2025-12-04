Falsas entrevistas de trabajo: Quedan detenidos cuatro implicados en extorsión y agresión sexual

Las autoridades judiciales ordenaron detención provisional para cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo criminal que operaba en San Miguelito, utilizando falsas ofertas de trabajo difundidas por redes sociales como método para captar víctimas.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos citaban a las mujeres bajo el pretexto de realizar entrevistas laborales. Una vez llegaban al punto acordado, eran privadas de libertad y trasladadas a una residencia en el sector conocido como La Ratonera.

Detención para cuatro implicados en extorsión mediante falsas entrevistas de trabajo

Dictan detención provisional a cuatro personas vinculadas a delitos de extorsión y agresión sexual.

Operaban en San Miguelito a través de citar a las víctimas por redes sociales para supuestas ofertas de trabajo, sin embargo, al llegar las privaban de libertad, las llevaban a…



En ese lugar, las víctimas eran agredidas sexualmente y obligadas a fotografiarse o grabarse en video, material que luego era utilizado para extorsionarlas bajo amenaza de publicar el contenido en redes sociales si no cumplían con las exigencias de los agresores.

Hasta el momento, siete mujeres han presentado denuncias contra este grupo, lo que permitió a las autoridades realizar las diligencias de investigación que derivaron en la detención de los cuatro presuntos implicados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones ante ofertas laborales sospechosas difundidas en redes sociales, especialmente aquellas que solicitan encuentros en lugares aislados o sin información verificable sobre la empresa.