Nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud tendrá una inversión de más de $95 millones

Un nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional ( ION ) será levantado en la Ciudad de la Salud, con una inversión que supera los 95 millones de dólares, según informó el Ministerio de Salud (MINSA). El proyecto forma parte del proceso de integración contemplado en el convenio entre el MINSA y la Caja de Seguro Social (CSS), con el propósito de optimizar el uso de los servicios disponibles en este complejo sanitario y fortalecer la calidad de atención a los pacientes oncológicos.

La entidad explicó que la obra tendrá un plazo de ejecución estimado entre 18 y 24 meses, y contará con una infraestructura de 9 niveles diseñada para ampliar la capacidad de atención del país en materia de cáncer.

MINSA anunció la construcción del nuevo edificio del ION

Entre los servicios proyectados destacan una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones, 8 camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología, además de un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 espacios.

El nuevo ION también ofrecerá 92 consultorios de consulta externa, distribuidos en más de 15 especialidades clínicas, dentro de una superficie total de 19,670 metros cuadrados de construcción.

Nuevo edificio del ION en la Ciudad de la Salud

El MINSA detalló además que, solo en 2024, el Instituto Oncológico Nacional atendió a 5,290 pacientes en primer ingreso en la Consulta Externa. Por provincia, la mayor cantidad de casos se registró en Panamá con 2,156 pacientes, seguida de Panamá Oeste con 854, y Chiriquí con 629.

En cuanto a la distribución por sexo, fueron atendidas 3,224 mujeres y 2,066 hombres. Del total de pacientes, el 71% eran asegurados y el 29% no asegurados, reflejando el alcance nacional del sistema oncológico público.