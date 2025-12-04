Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 07:17

Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela por falla en señal de navegación

Copa Airlines suspendió temporalmente vuelos a Venezuela los días 4 y 5 de diciembre de 2025 tras reportarse intermitencias en una señal de navegación.

AFP
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Venezuela para los días jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, luego de que uno de sus pilotos reportara intermitencias en una de las señales de navegación durante un vuelo reciente.

Según informó la compañía, la medida responde a un proceso preventivo de seguridad operacional, mientras se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes.

Copa Airlines señaló que se mantiene en análisis constante de la situación y que ofrecerá actualizaciones en las próximas 24 horas para informar a los pasajeros sobre posibles ajustes, reprogramaciones o restablecimiento de las operaciones.

Aunque no se detalló la ruta específica donde se originó la anomalía, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones y de los viajeros, e instó a los pasajeros afectados a mantenerse atentos a los canales oficiales.

