Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela por falla en señal de navegación

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Venezuela para los días jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, luego de que uno de sus pilotos reportara intermitencias en una de las señales de navegación durante un vuelo reciente.

Según informó la compañía, la medida responde a un proceso preventivo de seguridad operacional, mientras se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996551776120778859?s=20&partner=&hide_thread=false La aerolínea panameña @CopaAirlines anunció la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Venezuela este 4 y 5 de diciembre de 2025, debido a "intermitencias en una de las señales de navegación". pic.twitter.com/3gtd2ypiFG — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2025

Copa Airlines señaló que se mantiene en análisis constante de la situación y que ofrecerá actualizaciones en las próximas 24 horas para informar a los pasajeros sobre posibles ajustes, reprogramaciones o restablecimiento de las operaciones.

Aunque no se detalló la ruta específica donde se originó la anomalía, la aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones y de los viajeros, e instó a los pasajeros afectados a mantenerse atentos a los canales oficiales.