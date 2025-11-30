Copa Airlines aclara que se mantienen los vuelos en el espacio aéreo venezolano

La empresa Copa Airlines informó que las operaciones aéreas sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas, aunque bajo altos niveles de alerta y precaución, realizando vuelos únicamente en horarios diurnos.

En un comunicado, la aerolínea destacó que se mantiene en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), entidad que, según precisó, no ha modificado su nivel oficial de alerta ni su posición regulatoria respecto a las operaciones en esa zona.

“Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la FAA, la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria”, indicó la compañía. “Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la FAA, la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria”, indicó la compañía.

La empresa añadió que cualquier cambio en esta situación será informado de manera inmediata a los pasajeros. Además, recomendó a quienes tengan vuelos hacia o desde Caracas mantenerse atentos a las actualizaciones publicadas a través de los canales oficiales de la aerolínea.