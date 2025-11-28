Pago del Décimo Tercer Mes a servidores públicos será el jueves 4 de diciembre

Pago del Décimo Tercer Mes a servidores públicos. Archivo

Por Ana Canto El último pago de 2025 del Décimo Tercer Mes se realizará exclusivamente a los colaboradores del sector público el jueves 4 de diciembre, según el calendario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso de los trabajadores del sector privado, los desembolsos se efectuarán a partir de la segunda semana de diciembre.

