Última superluna del año: se verá este 4 de diciembre y no regresará hasta 2042

Este jueves 4 de diciembre los panameños podrán disfrutar de la última superluna del año, conocida también como luna fría, un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse hasta el año 2042.

La llamada luna fría recibe su nombre por coincidir con la llegada del invierno en el hemisferio norte, y en esta ocasión será especialmente brillante porque estará en su punto más cercano a la Tierra, lo que permite observarla con mayor tamaño y luminosidad.

El evento podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Los astrónomos recomiendan buscar espacios abiertos y con poca contaminación lumínica para disfrutarla con mayor claridad.

Esta superluna marca el cierre del ciclo lunar 2025 y representa una de las últimas oportunidades del año para observar un fenómeno natural de este tipo.