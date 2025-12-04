Mundial 2026: Thomas Christiansen analiza posibles sedes antes del sorteo que definirá los grupos

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen , adelantó que, una vez concluido el sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, el equipo definirá la logística y el plan de trabajo para los próximos meses.

"Después de mañana ya pensaremos en la logística, en el trabajo que vamos a hacer en estos cinco o seis meses. Tuvimos una reunión en la Federación, donde miramos todas las sedes que podrían ser", dijo el estratega en declaraciones exclusivas para RPC Deportes y Telemetro, desde Washington.

Thomas Christiansen adelantó que Panamá analizará logística y sedes

"Después de mañana ya pensaremos en la logística, en el trabajo que vamos a hacer en estos cinco o seis meses. Tuvimos una reunión en la Federación, donde miramos todas las sedes que podrían ser", expresó el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas @T9Christiansen

Panamá conocerá este viernes su grupo en el histórico Mundial de 48 selecciones, donde deberán considerarse factores claves como sedes, tiempos de traslado, condiciones climáticas y disponibilidad de infraestructura deportiva en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Christiansen, la planificación será determinante para llegar con el equipo en óptimas condiciones al torneo, especialmente tras la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026, la segunda en su historia.