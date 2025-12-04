Aprehenden a funcionaria de la CSS por presunta corrupción en venta de citas médicas

Autoridades policiales confirmaron la aprehensión de una funcionaria de la Caja de Seguro Social ( CSS ) por el presunto delito de corrupción de servidores públicos, en un operativo desarrollado en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción.

La acción se realizó luego de que la CSS detectara la apertura no autorizada de agendas de citas médicas correspondientes al año 2026 en la Ciudad de la Salud, una práctica realizada al margen de los protocolos internos, según informó la institución en un comunicado oficial.

Funcionaria de la CSS es aprehendida por el delito de corrupción de menores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/1996668616226533715?s=20&partner=&hide_thread=false #Clayton | Aprehendimos a una mujer, funcionaria de la Caja del Seguro Social, por el delito de corrupción de servidores públicos, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción. pic.twitter.com/29kpsDxa3x — Policía Nacional (@policiadepanama) December 4, 2025

De acuerdo con la entidad, estas agendas fueron habilitadas sin cumplir con los procesos establecidos, que incluyen consultas previas, estimación de demanda de pacientes y autorización formal de las autoridades correspondientes.

“Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención”, detalló la CSS. “Estas acciones se realizaron sin seguir los procedimientos establecidos ni contar con una estimación adecuada de la cantidad de pacientes que podrían requerir atención”, detalló la CSS.

La institución también pidió a la población ignorar cualquier anuncio o publicación en redes sociales o plataformas no oficiales que afirme la apertura de agendas de citas médicas para 2026, ya que no tienen validez y no provienen de fuentes autorizadas. El caso seguirá bajo investigación mientras avanzan los procesos administrativos y penales.