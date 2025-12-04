CSS anuncia cierre temporal de la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego en Chitré.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados de la provincia de Herrera que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, permanecerá cerrada temporalmente este sábado 6 de diciembre debido a trabajos programados de mantenimiento.
Las labores tienen como objetivo reforzar el control de plagas y asegurar que las instalaciones de salud se mantengan en condiciones óptimas para la atención de los pacientes y el bienestar del personal que labora en esta unidad.
Estas acciones cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud, en cumplimiento de las normativas de bioseguridad y del cuidado sanitario.