CSS anuncia cierre temporal de la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego en Chitré.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó a los asegurados de la provincia de Herrera que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, permanecerá cerrada temporalmente este sábado 6 de diciembre debido a trabajos programados de mantenimiento.

Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, las autoridades médicas han coordinado con el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado para que brinde atención de consulta externa durante el período de cierre.

Las labores tienen como objetivo reforzar el control de plagas y asegurar que las instalaciones de salud se mantengan en condiciones óptimas para la atención de los pacientes y el bienestar del personal que labora en esta unidad.

Estas acciones cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud, en cumplimiento de las normativas de bioseguridad y del cuidado sanitario.