Contraloría inicia auditorías a fondos extraordinarios entregados a municipios

El contralor Anel Flores anunció auditorías a fondos extraordinarios municipales y aplicará el mismo rigor usado en el caso de auxilios económicos del IFARHU.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, anunció que la Contraloría comenzará auditorías sobre los más de 6 millones de dólares en fondos extraordinarios adjudicados a distintos municipios del país.

Contralor Anel Flores anunció auditorías a fondos extraordinarios municipales

Flores explicó que esta revisión se realizará con la misma rigurosidad aplicada recientemente al programa de auxilios económicos del IFARHU, proceso en el que la Contraloría remitió 2,860 expedientes al Ministerio Público, tras detectar un presunto perjuicio superior a 52 millones de dólares.

“El estándar utilizado en los auxilios económicos será el mismo que aplicaremos para revisar estos fondos”, afirmó el contralor, quien añadió que la institución también auditará los recursos manejados por diputados, con el fin de asegurar el uso correcto del dinero público. “El estándar utilizado en los auxilios económicos será el mismo que aplicaremos para revisar estos fondos”, afirmó el contralor, quien añadió que la institución también auditará los recursos manejados por diputados, con el fin de asegurar el uso correcto del dinero público.

Las auditorías forman parte de los esfuerzos de la Contraloría para reforzar los controles y promover la transparencia en la administración de fondos estatales distribuidos a gobiernos locales y a representantes de distintos circuitos legislativos.

