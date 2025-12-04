Contraloría inicia auditorías a fondos extraordinarios entregados a municipios

El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, anunció que la Contraloría comenzará auditorías sobre los más de 6 millones de dólares en fondos extraordinarios adjudicados a distintos municipios del país.
Contralor Anel Flores anunció auditorías a fondos extraordinarios municipales
Flores explicó que esta revisión se realizará con la misma rigurosidad aplicada recientemente al programa de auxilios económicos del IFARHU, proceso en el que la Contraloría remitió 2,860 expedientes al Ministerio Público, tras detectar un presunto perjuicio superior a 52 millones de dólares.
Las auditorías forman parte de los esfuerzos de la Contraloría para reforzar los controles y promover la transparencia en la administración de fondos estatales distribuidos a gobiernos locales y a representantes de distintos circuitos legislativos.