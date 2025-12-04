Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 10:06

IFARHU bajo auditoría: Contraloría presentará más de 2 mil expedientes de auxilios económicos al MP

La Contraloría remitió 2,860 expedientes del IFARHU al Ministerio Público por presunto perjuicio superior a $52 millones, según confirmó el contralor.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, informó este jueves que la Contraloría culminó el análisis de los expedientes vinculados a los auxilios económicos del IFARHU, un programa cuestionado en años recientes por supuestas irregularidades en su asignación.

Flores detalló que, tras “mucho tiempo y mucho análisis”, se revisaron más de 4 mil expedientes relacionados con estos apoyos estudiantiles. Como resultado, la institución decidió remitir 2,860 expedientes al Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones correspondientes.

"Hoy estamos presentando al Ministerio Público más de 2 mil 860 expedientes que suman un perjuicio económico al país y al dinero de los panameños por arriba de los 52 millones de dólares. Esperemos que el Ministerio Público haga lo propio", declaró el contralor.

Según la información proporcionada, el presunto perjuicio al Estado supera los B/.52 millones, cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mayores hallazgos de irregularidades en el uso de fondos destinados a la educación en la última década.

La Contraloría no precisó los nombres de beneficiarios ni funcionarios involucrados, pero adelantó que el informe entregado al MP contiene sustentos documentales y trazabilidad de cada caso analizado. Ahora corresponde al Ministerio Público evaluar si existen delitos y abrir los procesos penales correspondientes.

El tema de los auxilios económicos ha sido objeto de debate público por la falta de transparencia en su otorgamiento, especialmente durante administraciones anteriores. Con esta remisión masiva de expedientes, se espera que el caso avance hacia posibles responsabilidades administrativas o judiciales.

