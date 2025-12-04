IFARHU bajo auditoría: Contraloría presentará más de 2 mil expedientes de auxilios económicos al MP

El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, informó este jueves que la Contraloría culminó el análisis de los expedientes vinculados a los auxilios económicos del IFARHU , un programa cuestionado en años recientes por supuestas irregularidades en su asignación.

Flores detalló que, tras “mucho tiempo y mucho análisis”, se revisaron más de 4 mil expedientes relacionados con estos apoyos estudiantiles. Como resultado, la institución decidió remitir 2,860 expedientes al Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Contraloría presentará más de 2 mil expediente al MP

El contralor @AnelBoloFlores anunció que "después de mucho tiempo y mucho análisis se analizaron más de 4 mil expedientes de los famosos auxilios económicos del Ifarhu, en eso hemos terminado y hoy estamos presentando al Ministerio Público más de 2 mil 860 expedientes que suman…

Según la información proporcionada, el presunto perjuicio al Estado supera los B/.52 millones, cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mayores hallazgos de irregularidades en el uso de fondos destinados a la educación en la última década.

La Contraloría no precisó los nombres de beneficiarios ni funcionarios involucrados, pero adelantó que el informe entregado al MP contiene sustentos documentales y trazabilidad de cada caso analizado. Ahora corresponde al Ministerio Público evaluar si existen delitos y abrir los procesos penales correspondientes.

El tema de los auxilios económicos ha sido objeto de debate público por la falta de transparencia en su otorgamiento, especialmente durante administraciones anteriores. Con esta remisión masiva de expedientes, se espera que el caso avance hacia posibles responsabilidades administrativas o judiciales.