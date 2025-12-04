Los ocho aprehendidos en la operación Nodriza comparecen en audiencia por caso de narcotráfico

A las 10:30 a.m. de este jueves 4 de diciembre se presentaron a audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora los ocho aprehendidos en las diligencias de allanamiento realizadas el miércoles 3 de diciembre por su presunta vinculación con un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas.

Dos de los sujetos fueron trasladados por separado y llegaron en un vehículo distinto.

En la sala de audiencias, los aprehendidos se identificaron como empresarios, dueños de barcos camaroneros, repartidores de productos y pescadores artesanales. Sobre este último oficio, así se identificó también el administrador del puerto de Vacamonte, en Panamá Oeste.

La defensa interrumpió la sesión para señalar que sus clientes no habían desayunado; sin embargo, tras consultar a la jueza, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) señaló que se les ofreció alimento más temprano, pero este fue rechazado.

Posteriormente, se decretó un receso hasta la 1:00 p.m. para la ingesta de alimentos y la revisión de los elementos por parte de los abogados.

Operación Nodriza: avance de la investigación

Las autoridades indicaron que las investigaciones iniciaron en 2023, período durante el cual se logró la aprehensión de 20 personas vinculadas a la organización y el decomiso de más de 20 toneladas de droga.