Comisión de salario mínimo: afinan propuestas rumbo a la sesión decisiva del 9 de diciembre

Este miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo la cuarta sesión de diálogo para establecer el nuevo monto del salario mínimo en Panamá, con la participación de representantes de los trabajadores, el sector privado y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Durante el período de cortesías de sala, se buscó establecer un marco común de entendimiento sobre la situación económica actual. Estas intervenciones técnicas permitieron que ambas partes compartieran diagnósticos y evaluaciones que servirán como base para la etapa que ahora inicia.
“En este momento, las partes involucradas en la mesa de salario mínimo mantienen una participación activa con el acompañamiento del Mitradel como mediadores entre ambos sector”, señaló la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, al concluir la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo.
Para la última sesión, programada para el miércoles 9 de diciembre, deberán presentarse de manera clara las propuestas concretas sobre los porcentajes de aumento o revisión del salario mínimo.
Asimismo, se prevé una sesión extraordinaria con el fin de alcanzar un consenso transparente y equilibrado, orientado a lograr un ajuste justo y equitativo.