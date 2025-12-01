Salario mínimo en Panamá: inicia fase de negociación entre trabajadores y empleadores.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, informó que en la tercera semana del diálogo para definir la nueva cifra del salario mínimo en Panamá se espera brindar la oportunidad de participación a todas las personas que aún están pendientes por cortesía de sala.

Durante las sesiones anteriores se discutió el comportamiento de la canasta básica y la importancia de garantizar que los productos esenciales lleguen a las familias panameñas. También se evaluó el impacto que tendría un eventual ajuste salarial en los trabajadores ocupados, en quienes buscan empleo y, especialmente, en las micro y pequeñas empresas, consideradas la “columna vertebral” de la economía y las más sensibles a estos cambios.

Las reuniones para definir el nuevo salario mínimo, que entrará en vigor a partir del próximo periodo establecido por la normativa, culminarán el miércoles 10 de diciembre. Posteriormente, se anunciará la cifra oficial.