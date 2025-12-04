LEGO lanzará réplica del trofeo de la Copa Mundial en 2026

La pasión del fútbol llegará a los hogares de los fanáticos de una forma completamente distinta. LEGO y la FIFA anunciaron una alianza que debutará con una réplica a tamaño real del trofeo de la Copa Mundial, una pieza que formará parte de la prestigiosa colección LEGO Editions.
LEGO y FIFA lanzarán una réplica del Trofeo de la Copa Mundial en 2026
El set estará disponible a partir de marzo de 2026 y contará con 2,842 piezas, destacando por incluir la mayor cantidad de elementos dorados jamás utilizados en un juego LEGO, lo que lo convierte en un artículo exclusivo para coleccionistas y seguidores del deporte rey.
Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan acercar la magia del Mundial a los hogares, permitiendo a los aficionados construir su propia versión del símbolo más reconocido del fútbol global. Más que un juguete, la pieza se presenta como un objeto de colección que celebra la historia y el espíritu competitivo del torneo.