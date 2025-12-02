Juegos Bolivarianos: Panamá gana sexta medalla de oro con Némesis Candelo

La judoca panameña Némesis Candelo se consagró campeona en la categoría -48 kilogramos, sumando una histórica sexta medalla de oro en estos juegos Bolivarianos , demostrando un dominio absoluto sobre sus rivales. Candelo protagonizó una jornada impecable, donde no cedió un solo punto ante sus oponentes, finalizando todos sus combates por la máxima puntuación:

Cuartos de Final: Victoria 100-0 sobre la venezolana Gabriela Miranda.

Victoria 100-0 sobre la venezolana Gabriela Miranda. Semifinales: Victoria 100-0 sobre la colombiana Erika Jara.

Victoria 100-0 sobre la colombiana Erika Jara. Final: Victoria 100-0 sobre Erika Lasso, también de Colombia.

Judo panameño suma cuatro medallas en los juegos Bolivarianos

La destacada actuación de Candelo fue complementada por otros judocas que también lograron subir al podio, confirmando la fortaleza de Panamá en esta disciplina.

La delegación panameña de judo sumó cuatro medallas en total en el torneo:

Lilian Cordones (-52 kg): Logró la medalla de bronce . Tras caer en semifinales ante la peruana Thalía Gamarra (0-100), Cordones se recuperó y venció 100-0 a la boliviana Ariana Flores en la final por el tercer lugar.

Logró la medalla de . Tras caer en semifinales ante la peruana Thalía Gamarra (0-100), Cordones se recuperó y venció 100-0 a la boliviana Ariana Flores en la final por el tercer lugar. Bernabé Vergara (-60 kg): Consiguió una de las medallas de bronce .

Consiguió una de las medallas de . Ronal González (-73 kg): También se quedó con una de las medallas de bronce.

La delegación panameña celebra no solo el histórico sexto oro de Candelo, sino también el desempeño general que posiciona a Panamá en el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025.