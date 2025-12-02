FIFA prueba ampliar el VAR para córners y segundas amarillas en 2026

La FIFA evalúa ampliar las funciones del VAR para la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, según informó el diario británico The Times. La propuesta permitiría que el videoarbitraje revise saques de esquina mal señalados y segundas tarjetas amarillas, una medida que entraría en fase de prueba durante el torneo.

El objetivo, de acuerdo con la publicación, es lograr un arbitraje más preciso, evitando errores en acciones determinantes que puedan influir directamente en el desarrollo y resultado de los partidos.

Con esta posible modificación, el VAR tendría la facultad de intervenir cuando un saque de esquina haya sido concedido erróneamente o cuando un jugador reciba una segunda amarilla de forma incorrecta, evitando así expulsiones injustas.

Este tipo de experimentos no es nuevo para la FIFA, que ya utilizó torneos en 2017 para probar el sistema VAR antes de que fuese oficialmente aprobado por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las reglas del fútbol.

La IFAB ya había adelantado en octubre pasado que propondrá de forma formal que el VAR pueda intervenir ante una segunda tarjeta amarilla mal mostrada. Este planteamiento será discutido en su reunión anual del 20 de enero de 2026, que se realizará en Londres.

Además, durante la Copa Árabe, que inicia esta semana en Catar, la FIFA probará una nueva medida contra la pérdida de tiempo: todo jugador que reciba atención médica deberá abandonar el campo durante dos minutos, salvo que el causante de la falta haya sido amonestado con tarjeta amarilla o roja. La intención es impedir que los equipos utilicen estas pausas como estrategia para detener el ritmo del partido o recibir instrucciones técnicas.

Estas propuestas forman parte de una serie de ajustes que la FIFA impulsa para modernizar el arbitraje y garantizar mayor justicia deportiva en sus competiciones.

FUENTE: EFE