Jaime Penedo se reúne con embajador de EE.UU. previo al sorteo del Mundial 2026

Jaime Penedo se reunió con el embajador de EE.UU. antes de viajar al Sorteo Final del Mundial 2026, donde representará a Panamá en el evento de la FIFA.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El exguardameta de la Selección de Panamá, Jaime Penedo, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Marino Cabrera, como parte de los preparativos previos a su viaje para participar en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial, donde ambas figuras conversaron sobre el desarrollo del fútbol panameño, los avances de la selección nacional y las expectativas que rodean el proceso mundialista de cara al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Penedo, una de las figuras más representativas del fútbol panameño, asistirá en representación del país al evento oficial de la FIFA, donde se definirán los grupos que conformarán la próxima cita mundialista. Su participación marca un nuevo reconocimiento a su trayectoria y a su papel como referente del balompié nacional.

