Copa Mundial de Fútbol 2026: presidente Donald Trump asistirá al sorteo este 5 de diciembre

Estados Unidos será coanfitrión junto con Canadá y México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Casa Blanca confirmó este lunes 1 de diciembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington.

"El viernes el presidente Trump asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México.

Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
