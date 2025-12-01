Copa Mundial de Fútbol 2026: presidente Donald Trump asistirá al sorteo este 5 de diciembre

La Casa Blanca confirmó este lunes 1 de diciembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington.
Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México.
Bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
- Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.