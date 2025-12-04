Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 14:57

MiBus aclara que no ofrece transporte gratuito en Parque Lefevre

MiBus desmiente su participación en el transporte gratuito anunciado en Parque Lefevre y recuerda que solo opera con rutas, horarios y tarifas oficiales.

MiBus aclara que no ofrece transporte gratuito en Parque Lefevre

MiBus aclara que no ofrece transporte gratuito en Parque Lefevre

Mi Bus
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa de transporte masivo MiBus aclaró que los metrobuses no forman parte del servicio de transporte gratuito anunciado por la Junta Comunal de Parque Lefevre. Según detalló la compañía, dicha iniciativa es exclusivamente de la Junta Comunal y se ofrecerá con vehículos propios o contratados por esa entidad, sin participación operativa de MiBus.

MiBus aclara que no participa en el servicio de transporte gratuito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996657733957980230&partner=&hide_thread=false

La administración del sistema público indicó que esta aclaración surge luego de que circularan imágenes de buses del sistema de transporte metropolitano, lo que generó confusión entre los usuarios y residentes del corregimiento.

MiBus reiteró que su servicio continúa operando únicamente bajo las rutas, horarios y tarifas oficiales vigentes, sin modificaciones ni servicios adicionales gratuitos en Parque Lefevre. La empresa exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar malentendidos.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus anuncia cierre del carril exclusivo en la Cinta Costera por encendido navideño

MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo

MiBus abre licitación para plantas eléctricas en los COE de La Doña, La Cabima y Ojo de Agua

Recomendadas

Más Noticias