MiBus aclara que no ofrece transporte gratuito en Parque Lefevre

La empresa de transporte masivo MiBus aclaró que los metrobuses no forman parte del servicio de transporte gratuito anunciado por la Junta Comunal de Parque Lefevre. Según detalló la compañía, dicha iniciativa es exclusivamente de la Junta Comunal y se ofrecerá con vehículos propios o contratados por esa entidad, sin participación operativa de MiBus.

MiBus aclara que no participa en el servicio de transporte gratuito

La empresa @OficialMiBus aclara que los metrobuses "no forman parte del servicio de transporte gratuito anunciado por la Junta Comunal de Parque Lefevre. Dicho servicio es una iniciativa exclusiva de la Junta Comunal y se ofrecerá con medios de transporte propios o contratados… pic.twitter.com/C251Qr6NbM — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2025

La administración del sistema público indicó que esta aclaración surge luego de que circularan imágenes de buses del sistema de transporte metropolitano, lo que generó confusión entre los usuarios y residentes del corregimiento.

MiBus reiteró que su servicio continúa operando únicamente bajo las rutas, horarios y tarifas oficiales vigentes, sin modificaciones ni servicios adicionales gratuitos en Parque Lefevre. La empresa exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar malentendidos.