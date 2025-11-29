MiBus anuncia cierre del carril exclusivo en la Cinta Costera por encendido navideño

El Servicio de Transporte MiBus anunció que este domingo 30 de diciembre se realizará un cierre parcial del carril exclusivo en la Cinta Costera, desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., debido al evento de encendido navideño programado en el área.
Durante este periodo, el tramo comprendido entre la parada Calle 32 Este y el puente peatonal ubicado después de la fuente permanecerá cerrado, al igual que la parada de buses.
