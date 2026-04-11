Intercambiador de Villa Zaita: estas son las rutas de MiBus disponibles

La empresa MiBus anunció que el próximo lunes 13 de abril entrará en funcionamiento el nuevo Intercambiador de Villa Zaita, una moderna instalación integrada a esta estación de la Línea 1 del Metro de Panamá. En este recinto operarán diversas rutas que conectan el sector de Panamá Norte con San Miguelito y el centro de la ciudad.
Rutas del Intercambiador de Villa Zaita
Puerta 7
- N037 Chilibre Interno
Puerta 8
- N047 Entrada Alcalde Díaz
- N067 Ciudad Bolívar
Puerta 9 (solo opera los domingos)
- A096 Vía Panamá Norte
- K160 Transístmica - Calidonia - Albrook
Puerta 11
- N147 El Valle - Entrada Mano de Piedra - Torrijos Carter
- N165 El Valle - Metro Los Andes
Puerta 12 (no opera los domingos)
- K160 Corredor Norte - Ciudad de la Salud - Merca Panamá
- A096 Corredor Norte - Albrook
- A096 El Valle - Corredor Norte - Albrook
Rutas que continuarán en la parada de Villa Zaita
- N025 Chilibre - Zona paga metro Los Andes
- N035 Chilibre Interno - Zona paga metro Los Andes
- N045 Entrada Alcalde Díaz - Zona paga metro Los Andes
- N065 Ciudad Bolívar - Zona paga metro Los Andes
Solo operarán los domingos
- N042 Transístmica - Zona paga 5 de Mayo
- M062 Avenida Ricardo J. Alfaro - zona paga 5 de Mayo