Intercambiador de Villa Zaita: estas son las rutas de MiBus disponibles

Puerta 7

Puerta 8

Puerta 9 (solo opera los domingos)

Puerta 11

Puerta 12 (no opera los domingos)

Solo operarán los domingos

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público en Instagram: " ¡Panamá Norte se conecta mejor! A partir de este 13 de abril, arranca la operación de MiBus en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita. ¡Tu conexión entre el metro y el bus ahora será mucho más rápida y directa! Dato importante: Guarda esta publicación y revisa la imagen para conocer en qué puerta (del 7 al 12) sale tu ruta o cuáles continúan operando en la parada externa. #MiBus #VillaZaita #PanamáNorte #MovilidadPanamá"