Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 17:45

Intercambiador de Villa Zaita: estas son las rutas de MiBus disponibles

MiBus informó que los horarios de las rutas que operarán en el Intercambiador de Villa Zaita pueden variar conforme al plan de contingencia vigente.

Rutas de MiBus disponibles en el Intercambiador de Villa Zaita.

Rutas de MiBus disponibles en el Intercambiador de Villa Zaita.

Ana Canto
Por Ana Canto

La empresa MiBus anunció que el próximo lunes 13 de abril entrará en funcionamiento el nuevo Intercambiador de Villa Zaita, una moderna instalación integrada a esta estación de la Línea 1 del Metro de Panamá. En este recinto operarán diversas rutas que conectan el sector de Panamá Norte con San Miguelito y el centro de la ciudad.

Los horarios de las rutas pueden variar conforme al plan de contingencia vigente. Para consultar el detalle de los recorridos, se invita a los usuarios a visitar el sitio web oficial de https://www.mibus.com.pa/, sección Red de Rutas.

Rutas del Intercambiador de Villa Zaita

Puerta 7

  • N037 Chilibre Interno

Puerta 8

  • N047 Entrada Alcalde Díaz
  • N067 Ciudad Bolívar

Puerta 9 (solo opera los domingos)

  • A096 Vía Panamá Norte
  • K160 Transístmica - Calidonia - Albrook

Puerta 11

  • N147 El Valle - Entrada Mano de Piedra - Torrijos Carter
  • N165 El Valle - Metro Los Andes

Puerta 12 (no opera los domingos)

  • K160 Corredor Norte - Ciudad de la Salud - Merca Panamá
  • A096 Corredor Norte - Albrook
  • A096 El Valle - Corredor Norte - Albrook

Rutas que continuarán en la parada de Villa Zaita

  • N025 Chilibre - Zona paga metro Los Andes
  • N035 Chilibre Interno - Zona paga metro Los Andes
  • N045 Entrada Alcalde Díaz - Zona paga metro Los Andes
  • N065 Ciudad Bolívar - Zona paga metro Los Andes

Solo operarán los domingos

  • N042 Transístmica - Zona paga 5 de Mayo
  • M062 Avenida Ricardo J. Alfaro - zona paga 5 de Mayo
Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público en Instagram: " ¡Panamá Norte se conecta mejor! A partir de este 13 de abril, arranca la operación de MiBus en el nuevo Intercambiador Metro Villa Zaita. ¡Tu conexión entre el metro y el bus ahora será mucho más rápida y directa! Dato importante: Guarda esta publicación y revisa la imagen para conocer en qué puerta (del 7 al 12) sale tu ruta o cuáles continúan operando en la parada externa. #MiBus #VillaZaita #PanamáNorte #MovilidadPanamá"
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