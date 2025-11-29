San Miguelito Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 11:33

MOP anuncia nuevos trabajos nocturnos en el puente de San Miguelito

El MOP solicita la colaboración de los residentes y usuarios del área para facilitar el desarrollo de estas labores en el puente de San Miguelito.

Trabajos nocturnos del MOP en el puente de San Miguelito.

Trabajos nocturnos del MOP en el puente de San Miguelito.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizarán trabajos nocturnos de rehabilitación del puente de San Miguelito desde el lunes 1 al sábado 6 de diciembre, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

La entidad señaló que las labores se ejecutarán cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades. Además, advirtió que podrían presentarse afectaciones parciales en la circulación vehicular, por lo que recomienda a los conductores manejar con precaución.

El MOP solicita la colaboración de los residentes y usuarios del área para facilitar el desarrollo de estas labores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/1994157279839498651&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Intercambiador a desnivel en Chitré registra 90% de avance y se entregará el 31 de diciembre

Nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso registra el nacimiento de su primera bebé

MiBus anuncia cierre del carril exclusivo en la Cinta Costera por encendido navideño

Recomendadas

Más Noticias