MOP anuncia nuevos trabajos nocturnos en el puente de San Miguelito

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizarán trabajos nocturnos de rehabilitación del puente de San Miguelito desde el lunes 1 al sábado 6 de diciembre, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.
La entidad señaló que las labores se ejecutarán cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades. Además, advirtió que podrían presentarse afectaciones parciales en la circulación vehicular, por lo que recomienda a los conductores manejar con precaución.
El MOP solicita la colaboración de los residentes y usuarios del área para facilitar el desarrollo de estas labores.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MOPPma/status/1994157279839498651&partner=&hide_thread=false