Día de la Tierra 2026: Un llamado urgente por el planeta

El 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra.

El Día de la tierra es una fecha que busca la reflexión sobre las diversas problemáticas del medio ambiente, como el calentamiento global, la contaminación y la perdida de biodiversidad. En estos últimos años, los efectos del cambio climático se ha intensificado, con eventos extremos que impactan tanto a comunidades como ecosistemas.

En Panamá, instituciones, organizaciones y ciudadanos desarrollan actividades como limpiezas de playas, jornadas de reforestación y campañas educativas. Estas acciones buscan reforzar la importancia de proteger los recursos naturales en un país reconocido por su riqueza ecológica.

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Este 22 de abril se conmemora el Día internacional de la Tierra, una fecha oficializada por la ONU desde 2009 para concientizar sobre la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad.

gustav-gullstrand-d6kSvT2xZQo-unsplash Día Internacional de la Tierra. gustav gullstrand - unsplash

El Día de la tierra es para conciencia ambiental

Especialistas coinciden en que el compromiso individual es clave. Reducir el uso de plásticos, ahorrar energía y apoyar iniciativas sostenibles son pasos que contribuyen a mitigar el impacto ambiental.

El Día de la Tierra se mantiene como un recordatorio de que la protección del planeta requiere acciones inmediatas y sostenidas tanto a nivel global como local.