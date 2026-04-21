Día de la Tierra 2026: Un llamado urgente por el planeta

El Día de la tierra es una fecha que busca la reflexión sobre las diversas problemáticas del medio ambiente, como el calentamiento global, la contaminación y la perdida de biodiversidad. En estos últimos años, los efectos del cambio climático se ha intensificado, con eventos extremos que impactan tanto a comunidades como ecosistemas.
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Este 22 de abril se conmemora el Día internacional de la Tierra, una fecha oficializada por la ONU desde 2009 para concientizar sobre la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad.
El Día de la tierra es para conciencia ambiental
Especialistas coinciden en que el compromiso individual es clave. Reducir el uso de plásticos, ahorrar energía y apoyar iniciativas sostenibles son pasos que contribuyen a mitigar el impacto ambiental.
El Día de la Tierra se mantiene como un recordatorio de que la protección del planeta requiere acciones inmediatas y sostenidas tanto a nivel global como local.