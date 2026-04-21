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Conductores de plataformas digitales plantearán tres peticiones en mesa con las autoridades

Los conductores de plataformas digitales expresan estar listos para sentarse en la mesa con las autoridades para abordar el tema de la regularización de la actividad. Luis Rodríguez, vocero de la Asociación de Conductores Independientes de Plataformas Digitales, detalló que plantearán tres aspectos: el tema del seguro, la afiliación a las prestatarias y el pago de un porcentaje por parte de las prestatarias para la capacitación de los conductores y mejorar el servicio.