Panamá 21 de abril de 2026 - 14:17

Jornada de esterilización a bajo costo: Spay Panamá habilita 1,000 cupos

Spay Panamá realizará jornada de esterilización en Colón el 25 y 26 de abril. Conoce precios y cómo reservar tu cupo.

Jornada de esterilización a bajo costo

La organización Spay Panamá anunció una jornada de esterilización en la provincia de Colón, que se realizará los días 25 y 26 de abril, con un total de 1,000 cupos disponibles.

Costos accesibles para mascotas

Durante la jornada, los precios serán:

  • Gatos: $5
  • Perro criollo: $15
  • Perro de raza: Desde $45

La esterilización ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de vida de las mascotas.

Jornada de esterilización: ¿Cómo reservar un cupo?

Los interesados deben agendar su cita únicamente vía WhatsApp: 6288-2555. Se recomienda reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Importancia de esterilizar

Este procedimiento:

  • Reduce la sobrepoblación animal
  • Disminuye riesgos de enfermedades
  • Mejora el comportamiento de las mascotas

