Jornada de esterilización a bajo costo: Spay Panamá habilita 1,000 cupos

La organización Spay Panamá anunció una jornada de esterilización en la provincia de Colón, que se realizará los días 25 y 26 de abril, con un total de 1,000 cupos disponibles.
- Gatos: $5
- Perro criollo: $15
- Perro de raza: Desde $45
La esterilización ayuda a prevenir enfermedades y mejora la calidad de vida de las mascotas.
Jornada de esterilización: ¿Cómo reservar un cupo?
Los interesados deben agendar su cita únicamente vía WhatsApp: 6288-2555. Se recomienda reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados.
Importancia de esterilizar
Este procedimiento:
- Reduce la sobrepoblación animal
- Disminuye riesgos de enfermedades
- Mejora el comportamiento de las mascotas