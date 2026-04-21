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Conductores de plataformas digitales esperan ser llamados para participar en mesa sobre regulación

Luis Rodríguez, vocero de la Asociación de Conductores Independientes de Plataformas Digitales, indica que el sector recibe "en buena lid" la derogación del decreto que buscaba regular el servicio de transporte selectivo a través de plataformas digitales.

Señala que esperan ser llamados para participar en la mesa que será instalada por las autoridades, y en la misma buscan plantear puntos como el establecimiento de un seguro híbrido, el aspecto de los certificados de operación y que se establezca un porcentaje a las plataformas para que los transportistas se capaciten y tengan un mejor servicio.