Panamá Entrevistas -

Conductores de plataformas digitales piden ser tomados en cuenta en reunión sobre regulación

Luis Rodríguez, de la Asociación de Conductores Independientes de Plataformas Digitales, señala que no fueron tomados en cuenta para la elaboración del decreto que regula el servicio de transporte a través de plataformas digitales y espera que en la reunión que será sostenida este lunes entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino y las autoridades, se les incluya en la mesa.