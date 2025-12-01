MiBus anunció cambios en el recorrido de sus rutas en Panamá Norte.

El Servicio de Transporte MiBus anunció cambios en los recorridos de las rutas N045 y N047, que conectan hacia San Isidro y Los Andes, con el objetivo de mejorar la movilidad en Panamá Norte.

Las modificaciones permitirán una conexión más directa desde Alcalde Díaz hacia La Cabima, Villa Zaita y la Zona Paga Metro Los Andes.

El servicio operará de lunes a viernes de 3:30 a.m. a 1:30 a.m.; los sábados de 3:00 a.m. a 1:30 a.m.; y los domingos de 4:00 a.m. a 1:30 a.m.

Ruta N045 de MiBus: Zona Paga Metro Los Andes - Alcalde Díaz

Inicia su recorrido en la Zona Paga Metro Los Andes, pasa por el intercambiador de San Isidro y continúa por la vía Transístmica hasta la entrada de Alcalde Díaz. Desde allí, ingresa a la zona interna de Alcalde Díaz y realiza su recorrido habitual hasta la parada de Meconsa. Luego retoma la Transístmica y finaliza nuevamente en Los Andes.

Ruta N047 de MiBus: Metro Villa Zaita - Alcalde Díaz

Inicia su recorrido en el Metro de Villa Zaita y continúa por la vía Transístmica hasta la entrada de Alcalde Díaz. Desde este punto, ingresa al área interna de Alcalde Díaz y realiza su circuito habitual hasta la parada de Meconsa.