Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 14:34

MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo

MiBus indicó que las solicitudes de reclamo fueron admitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo.

MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus informó que, en el marco del acto público para la adquisición de hasta 60 buses medianos, entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo, se presentaron dos acciones de reclamo por parte de oferentes participantes.

Las solicitudes fueron admitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), autoridad competente en los procesos de contratación estatal.

En cumplimiento de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos, el acto público queda suspendido temporalmente mientras la DGCP evalúa y resuelve los reclamos.

"MiBus reitera su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el apego irrestricto a la normativa vigente, garantizando procesos de contratación claros y orientados a fortalecer la calidad del servicio de transporte público que recibe la ciudadanía", indicó la entidad.

Una vez la DGCP emita su decisión, MiBus comunicará los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialMiBus/status/1993756058800566359&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Viaje gratis al Rommel! MiBus habilita transporte para el partido Panamá vs. El Salvador

Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso "El avión de la Sele" para el diseño del avión rumbo al Mundial 2026

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias