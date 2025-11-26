MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo.

MiBus informó que, en el marco del acto público para la adquisición de hasta 60 buses medianos, entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo, se presentaron dos acciones de reclamo por parte de oferentes participantes.
En cumplimiento de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos, el acto público queda suspendido temporalmente mientras la DGCP evalúa y resuelve los reclamos.
"MiBus reitera su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el apego irrestricto a la normativa vigente, garantizando procesos de contratación claros y orientados a fortalecer la calidad del servicio de transporte público que recibe la ciudadanía", indicó la entidad.
Una vez la DGCP emita su decisión, MiBus comunicará los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.