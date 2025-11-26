MiBus suspende temporalmente licitación de 60 buses por acciones de reclamo.

MiBus informó que, en el marco del acto público para la adquisición de hasta 60 buses medianos, entre 9 y 10 metros de largo, con motor diésel Euro V y piso bajo, se presentaron dos acciones de reclamo por parte de oferentes participantes.

Las solicitudes fueron admitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), autoridad competente en los procesos de contratación estatal.

En cumplimiento de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y sus reglamentos, el acto público queda suspendido temporalmente mientras la DGCP evalúa y resuelve los reclamos.

"MiBus reitera su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el apego irrestricto a la normativa vigente, garantizando procesos de contratación claros y orientados a fortalecer la calidad del servicio de transporte público que recibe la ciudadanía", indicó la entidad.

Una vez la DGCP emita su decisión, MiBus comunicará los siguientes pasos del proceso a través de sus canales oficiales.