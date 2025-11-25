MiBus abre licitación para plantas eléctricas en los COE de La Doña, La Cabima y Ojo de Agua

La empresa de transporte masivo MiBus informó que ya se encuentra publicada en el portal PanamaCompra la licitación pública para el “Suministro, traslado, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 3 plantas eléctricas en los Centros de Operación y Ejecución (COE)” ubicados en La Doña, La Cabima y Ojo de Agua.
El proyecto busca fortalecer la capacidad operativa de los COE, garantizando la continuidad del servicio ante posibles interrupciones eléctricas y mejorando la eficiencia de las operaciones diarias del sistema de transporte.
MiBus licita plantas eléctricas para COE en tres zonas
MiBus detalló que la apertura de propuestas está programada para el 4 de diciembre, a las 10:01 a.m., conforme al cronograma establecido en el pliego de cargos publicado en la plataforma oficial de compras del Estado.
La entidad invitó a las empresas interesadas a revisar los documentos del acto público, que incluyen especificaciones técnicas, requerimientos, plazos y obligaciones para los proveedores.
Con esta licitación, MiBus reafirma su compromiso de mejorar su infraestructura operativa y ofrecer un servicio más seguro y confiable para los usuarios del transporte masivo.