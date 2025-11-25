MiBus abre licitación para plantas eléctricas en los COE de La Doña, La Cabima y Ojo de Agua

La empresa de transporte masivo MiBus informó que ya se encuentra publicada en el portal PanamaCompra la licitación pública para el “Suministro, traslado, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 3 plantas eléctricas en los Centros de Operación y Ejecución (COE)” ubicados en La Doña, La Cabima y Ojo de Agua.

El proyecto busca fortalecer la capacidad operativa de los COE, garantizando la continuidad del servicio ante posibles interrupciones eléctricas y mejorando la eficiencia de las operaciones diarias del sistema de transporte.

MiBus licita plantas eléctricas para COE en tres zonas

La empresa @OficialMiBus comunica que se publicó en el portal Panamacompra la licitación pública para el "Suministro, traslado, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 3 plantas eléctricas en los Centros de Operación y Ejecución (COE)" ubicados en La Doña, La Cabima y… pic.twitter.com/jcV1C2tV4U — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

MiBus detalló que la apertura de propuestas está programada para el 4 de diciembre, a las 10:01 a.m., conforme al cronograma establecido en el pliego de cargos publicado en la plataforma oficial de compras del Estado.

La entidad invitó a las empresas interesadas a revisar los documentos del acto público, que incluyen especificaciones técnicas, requerimientos, plazos y obligaciones para los proveedores.

Con esta licitación, MiBus reafirma su compromiso de mejorar su infraestructura operativa y ofrecer un servicio más seguro y confiable para los usuarios del transporte masivo.