Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 11:11

Policía Nacional aprehende en Pacora a uno de los más buscados por pandillerismo

Policía Nacional captura en Pacora a Jimmy Guillermo Williams Levexier, uno de los más buscados por pandillerismo, en menos de 12 horas.

@Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que en menos de 12 horas logró la aprehensión de Jimmy Guillermo Williams Levexier, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo.

La captura se realizó en el corregimiento de Pacora, como parte de las operaciones de inteligencia y patrullaje preventivo en el sector Este de la provincia de Panamá.

Policía Nacional establece estrategias para desarticular red criminales

De acuerdo con las autoridades, la acción policial forma parte de las estrategias implementadas para desarticular estructuras criminales y reforzar la seguridad en las comunidades. La institución destacó que se mantiene la búsqueda de otros vinculados a este grupo delictivo.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad pública, señalando que continuará las operaciones en diferentes puntos del país para ubicar y aprehender a individuos requeridos por las autoridades judiciales.

Además, instó a la ciudadanía a colaborar a través de denuncias anónimas, recordando que la participación comunitaria es clave para prevenir hechos delictivos y apoyar las labores de las unidades en el terreno.

