Policía Nacional aprehende en Pacora a uno de los más buscados por pandillerismo

La Policía Nacional informó que en menos de 12 horas logró la aprehensión de Jimmy Guillermo Williams Levexier, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo.

La captura se realizó en el corregimiento de Pacora, como parte de las operaciones de inteligencia y patrullaje preventivo en el sector Este de la provincia de Panamá.

Policía Nacional establece estrategias para desarticular red criminales

De acuerdo con las autoridades, la acción policial forma parte de las estrategias implementadas para desarticular estructuras criminales y reforzar la seguridad en las comunidades. La institución destacó que se mantiene la búsqueda de otros vinculados a este grupo delictivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/1993336876598763974&partner=&hide_thread=false En menos de 12 horas, en el corregimiento de Pacora, aprehendimos a Jimmy Guillermo Williams Levexier, quien figura en la lista de los más buscados por el delito de pandillerismo. Continuamos tras las pistas de los demás, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad ciudadana. pic.twitter.com/Tas66x0qjb — Policía Nacional (@policiadepanama) November 25, 2025

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad pública, señalando que continuará las operaciones en diferentes puntos del país para ubicar y aprehender a individuos requeridos por las autoridades judiciales.

Además, instó a la ciudadanía a colaborar a través de denuncias anónimas, recordando que la participación comunitaria es clave para prevenir hechos delictivos y apoyar las labores de las unidades en el terreno.