Policía Nacional publica nueva lista de los más buscados en Panamá.

La Policía Nacional difundió la lista de las personas más buscadas en Panamá por su presunta vinculación con delitos relacionados con la delincuencia organizada y con la seguridad colectiva, en su modalidad de pandillerismo.
Lista de los más buscados por la Policía Nacional
- Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Roberth: delitos contra la delincuencia organizada.
- Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias Franklin: delitos contra la delincuencia organizada.
- Eduardo Félix Robinson, alias Bubu: delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.
- Aris Josue Quintero, alias Aris: delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.