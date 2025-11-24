Aprehenden a 2 personas en Tocumén y El Crisol por falsificación de documentos y blanqueo

Aprehenden a 2 personas en Tocumén y El Crisol

La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó este lunes que durante el desarrollo de la Operación Naftall, realizada en los corregimientos de Tocumen, 24 de Diciembre, Don Bosco y el sector de El Crisol, se logró la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a delitos de peculado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Personas aprehendidas tras operativo por la Policía Nacional y PGN

Según las autoridades, las acciones ilegales habrían ocasionado una lesión económica al Estado de B/.490,211.30 en efectivo.

Durante la operación se ejecutaron diligencias de allanamiento, recolección de indicios y verificación documental para fortalecer la investigación que adelanta el Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró que continuará colaborando con la Fiscalía para combatir los delitos de corrupción y el manejo irregular de fondos públicos.