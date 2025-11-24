Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 11:13

Aprehenden a 2 personas en Tocumén y El Crisol por falsificación de documentos y blanqueo

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción realizaron la aprehensión durante la Operación Naftall, vinculadas a delitos de peculado por más de B/.490 mil.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó este lunes que durante el desarrollo de la Operación Naftall, realizada en los corregimientos de Tocumen, 24 de Diciembre, Don Bosco y el sector de El Crisol, se logró la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a delitos de peculado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Según las autoridades, las acciones ilegales habrían ocasionado una lesión económica al Estado de B/.490,211.30 en efectivo.

Durante la operación se ejecutaron diligencias de allanamiento, recolección de indicios y verificación documental para fortalecer la investigación que adelanta el Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró que continuará colaborando con la Fiscalía para combatir los delitos de corrupción y el manejo irregular de fondos públicos.

